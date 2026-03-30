Paso a paso cómo desalar un bacalao

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Cada vez más familias se preparan para disfrutar de platos tradicionales a base de Bacalao Noruego, especialmente en épocas como la Semana Santa.

Sin embargo, uno de los pasos más importantes para garantizar su buen sabor y textura es el proceso de desalado, clave antes de llevarlo a la cocina.

Expertos en gastronomía recomiendan seguir una serie de pasos sencillos pero fundamentales para eliminar el exceso de sal del pescado, conservado de esta manera para prolongar su duración.

Pasos para desalar el Bacalao Noruego:

1-Lavar el Bacalao Noruego con abundante agua.

2-Coloca las piezas de Bacalao Noruego en un envase con la piel hacia arriba.

3-Vierte agua fría y lleva a la nevera tapado durante 36 horas, cambiando el agua cada 8 horas.

4-Retirar del agua, secarlo, desmenuzar y cocinar al gusto.