Pep Borrell llega a RD para revelar las claves del éxito en el amor y el matrimonio

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En un momento donde las relaciones personales enfrentan retos constantes, llega por primera vez a la República Dominicana el reconocido escritor y conferencista internacional Pep Borrell, con dos conferencias magistrales para revelar el secreto de los matrimonios felices a las familias dominicanas.

Con una destacada trayectoria como escritor y conferencista catalán, Borrell Vilanova, apuesta a redescubrir la belleza y grandeza de la vocación matrimonial, invitando a esposos, novios e incluso a los solteros a transformar la visión del compromiso, ofreciendo herramientas prácticas para construir hogares sólidos y duraderos.

Bajo el lema “El amor se construye y se aprende a amar mejor”, la Casa San Pablo será el escenario que acogerá al público de la primera conferencia titulada «Bailando en la cocina» (dirigido a parejas y matrimonios), que se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 7:30 p.m. En tanto, la segunda conferencia nombrada «Cómo acertar en el amor» (destinado a jóvenes solteros y novios), y guiada por el lema “Atrévete a vivir y disfrutar tu noviazgo con sentido”, se efectuará el jueves 30 de abril a las 8:00 p.m., en el Salón Multiuso de la Parroquia El Buen Pastor. Las boletas se pueden adquirir en Uepa Tickets, CCN, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.

El anuncio fue realizado por Proyecto Familia, una iniciativa afiliada a Iniciativas de Educación Superior y Complementaria (INDESCO), asociación sin fines de lucro que reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la persona, fomentando estas conferencias como parte de su misión de promover virtudes esenciales y fortalecer el proyecto matrimonial como pilar fundamental de la sociedad.

Con estas dos conferencias, unidas por un mismo propósito, el escritor y conferencista catalán— quien ha expuesto sus conocimientos a través de charlas y encuentros en países como España, Portugal, Paraguay, Uruguay y Venezuela— no busca ofrecer una charla teórica más, sino una propuesta transformadora con respuestas reales para los jóvenes y adultos.