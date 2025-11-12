Periódico Hoy invita a “Una Tarde Familiar” en My Happy Farm, Feria Ganadera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Periódico Hoy invita a toda la comunidad a disfrutar de “Una Tarde Familiar con Hoy”, un evento especial lleno de alegría, solidaridad y unión, que se celebrará el sábado 22 de noviembre de 2025, en las instalaciones de My Happy Farm, en la Feria Ganadera, de 3:00 a 7:00 de la tarde.

La actividad promete una experiencia inolvidable para toda la familia, con sorteos, sorpresas y momentos de diversión, en un ambiente seguro y acogedor.

Registra tu entrada y donativo: Haz clic aquí para "Una Tarde Familiar con Hoy"

En esta ocasión, la entrada al evento será un donativo a favor del Orfanato Cristiano “Ama a su Prójimo”, una iniciativa solidaria que busca llevar esperanza y apoyo a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Con esta jornada, el Periódico Hoy reafirma su compromiso social y su deseo de fortalecer los lazos familiares y comunitarios a través de actividades que promueven la empatía, la alegría y la colaboración.

Puedes donar:

Productos de higiene personal, artículos de aseo del hogar, cuidado personal, comestibles, enlatados u otros productos no perecederos (como harinas o leches entre otros). Tambien, útiles escolares (cuadernos, lápices, lapiceros, borras entre otros) y ropa o zapatos para niñas entre 4 y 17 años en buen estado.