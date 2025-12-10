Si estos personajes navideños fueran dominicanos ¿Qué pasaría?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si algo queda claro es que, cualquier extranjero que llega al país cambia automáticamente su mentalidad.

Desde que se pisa el territorio dominicano y más en la época de Navidad se vive de una manera más sabrosa.

Por eso, hoy queremos traerles algunos personajes navideños que pudieran transformar drásticamente su historia si llegan al país.

El Grinch atrapado en un tapón de la 27

El Grinch

Si el Grinch viviera en Santo Domingo, su mayor pesadilla no sería la Navidad, sino enfrentarse al tapón de la 27 de Febrero todos los días a las 7:00 a.m.

Este personaje verde se pondría morado de solo ver los motores pasándole por el lado, las guaguas voladoras tocando bocinas y la molestia de ver las horas pasar sin echar ni para adelante ni para detrás.

Kevin solo en diciembre en República Dominicana

Kevin McCallister

Imagínense a Kevin McCallister con unos tirapó en las manos, o jugando en las calles con los vecinitos de su cuadra.

O haciendo mandado en el colmado para que le den el menudito que sobra.

En las madrugadas se uniría a los aguinaldos para finalizar tomando te de jengibre.

Eso sí: los ladrones no serían Harry y Marv, sino dos “descuidistas” tratando de llevarse algo lujoso de su casa.

Buddy el Duende en un colmado

Buddy el Duende

Buddy estaría en un colmado un 24 de diciembre, jugando dominó, bebiéndose unas cervezas bien frías y haciendo cuentos de todo lo que ha hecho en el año.