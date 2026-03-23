Plaza de la Salud: 29 años innovando para la vida

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Desde la apertura del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), el 24 de marzo de 1997, hemos trabajado con una convicción firme, contribuir al desarrollo del sistema de salud de la República Dominicana mediante un modelo basado en la excelencia, la innovación y el compromiso social.

Hoy, al conmemorar nuestro 29 aniversario bajo el lema “Innovando para la vida”, reafirmamos esa misión que nos ha guiado durante casi tres décadas.

Este concepto no es solo una consigna, sino una filosofía que define cada avance, cada decisión y cada servicio que ofrecemos.

Concebimos esta institución como un espacio donde la ciencia, la tecnología y la vocación de servicio se integrarán para brindar una atención de calidad, accesible y humanizada.

A lo largo de los años, hemos fortalecido un cuerpo médico altamente calificado y hemos impulsado inversiones constantes en infraestructura y tecnología de última generación.

Los resultados reflejan ese esfuerzo colectivo, con mas de 37 millones de pacientes atendidos, 306 mil procedimientos quirúrgicos realizados y 762 trasplantes, una amplia cobertura en servicios de emergencia, hospitalización y diagnóstico. Cada cifra representa vidas impactadas y un compromiso cumplido con la sociedad.

Además, hemos sostenido nuestro enfoque en la equidad, implementando mecanismos que permiten brindar apoyo a los pacientes en condiciones de vulnerabilidad, asegurando que la atención médica de calidad esté al alcance de todos.

Innovando para la vida es, en esencia, nuestra promesa de seguir evolucionando, incorporando avances científicos y fortaleciendo nuestras capacidades para ofrecer respuestas oportunas y efectivas a las necesidades de salud de la población dominicana.