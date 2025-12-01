En su segunda entrega
Premios Triunfo para Emprendedores anuncia su expansión a Gran Santo Domingo
La organización Premios Triunfo para Emprendedores anunció su segunda edición, ampliando este año su alcance al Gran Santo Domingo, tras recibir una amplia cantidad de postulaciones de emprendedores interesados en participar.
Como antesala a la gala oficial, la organización de los premios realizó este viernes 28, en el salón de eventos Festum, la entrega de medallas a los 60 nominados. Durante el acto, cada emprendedor grabó un video presentando su proyecto y trayectoria profesional.
El equipo de esta edición de los premios Triunfo para Emprendedores 2025 está encabezada por Yoel Quiñónez, CEO de Premios Triunfo, junto a Melvin Javier, director creativo; Kirsys García, directora de logística; Pablo J. Fox, asistente de producción; Edward Urbáez, encargado de soporte técnico; Coralia Lebrón, directora de mercadeo.
“Esta premiación es una invitación abierta para seguir creciendo, soñar sin límites y demostrar que el talento dominicano merece ser reconocido en grande”, afirmó el CEO de los premios Yoel Quiñónez.
Categorías Oficiales de Premios Triunfo para Emprendedores 2025
- Emprendimiento Actoral Destacado
- Animador(a) Destacado(a)
- Comunicador Destacado del Año
- Productor Musical
- Artista Plástico
- Grupo Folclórico y/o Comparsa
- Gestor y/o Promotor Cultural
- Fotógrafo
- Diseñador(a) de Modas
- Artista o Agrupación Cristiana
- Artista o Agrupación Popular
- Personaje Infantil
- Personalidad Influyente
- Emprendimiento de Organización o Decoración de Eventos
- MIPYMES Destacada
- Programa Digital del Año
- Organización Comunitaria
- Agencia Turística
- Emprendimiento Gastronómico
- Atleta Destacado
- El Gran Triunfo
La gala final se celebrará el 19 de diciembre a las 6:00 de la tarde en Pyhex Work, Distrito Nacional.