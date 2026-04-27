Presidente Abinader recorre Feria del Libro Cibao

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader visitó el sábado el recinto de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en Santiago de los Caballeros, donde hizo un recorrido por los distintos pabellones, acompañado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y otras autoridades de la provincia.

En un ambiente marcado por el entusiasmo cultural, las letras y la tradición, el mandatario sostuvo intercambios con escritores, gestores culturales y asistentes, durante su recorrido por los estands de las 14 provincias de la región Norte, resaltando la riqueza y diversidad cultural que caracteriza al Cibao y que se manifiesta en cada una de las propuestas expositivas de la feria.

Abinader afirmó que la feria queda instaurada como evento anual en Santiago, debido al éxito alcanzado en esta primera edición.

Al participar en un conversatorio con estudiantes en el pabellón infantil, el presidente respondió preguntas y reflexionó sobre la importancia de la educación y la lectura para el desarrollo del país.

“Debemos aprovechar que estamos en la Feria del Libro para formarnos, para estudiar, porque es el espíritu vivo de lo que trabajamos día a día en la República Dominicana”, expresó Abinader.

Al responder a los niños preguntas sobre su vida, el Presidente de la República contó que en su niñez su juego favorito era el béisbol, disciplina que practicaba con frecuencia junto a vecinos, incluyendo miembros de la familia Alou. “También participaba en juegos como ajedrez y baloncesto”, dijo.

Sobre sus aspiraciones de niño, reveló que no contemplaba ser presidente.

“No soñé con ser presidente, no me pasó por la mente en algún momento. Inicialmente consideré estudiar medicina antes de inclinarme por la carrera de economía”.

Previamente, la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 recibió la visita de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien recorrió las instalaciones junto al ministro Salcedo y al embajador de la República Dominicana en Panamá, el señor Roberto Salcedo Gavilán.