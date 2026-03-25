Primavera 2026: exceso con estilo

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

En 2026, el interiorismo da un giro revitalizante y se aleja del minimalismo tradicional para dar paso a propuestas más expresivas y con carácter. Cobran fuerza estilos que celebran la diversidad visual, como el ecléctico, que apuesta por la combinación audaz de colores y estampados, y el mid century modern, donde resurgen con protagonismo las formas y el espíritu de los años 70.

Esta nueva etapa se define por una fusión armoniosa e intencional de las corrientes decorativas que han marcado la última década.

Exceso con sentido

Esta temporada el maximalismo se presenta renovado, no se trata de acumular, sino de elegir con intención. Los interiores se vuelven más expresivos, personales y emocionales, alejándose de los espacios neutros y anónimos”, añaden.

Granny chic

Esta tendencia recupera los tesoros de las abuelas tales como bordados y encaje, las piezas de plata y las vajillas de porcelana se han convertido en objeto de deseo de las nuevas generaciones.

Natural y sofisticado

Frente a los dos estilos decorativos anteriores, la apuesta por los interiores que evocan la naturaleza sigue siendo segura. Espacios que transmiten calma, estancias orquestadas pensando en el bienestar.