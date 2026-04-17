Primavera, qué no comer: ¡Ojo con las reacciones alérgicas!

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

De acuerdo con datos de la Clínica Mayo, las alergias por algunos alimentos se deben a reacciones del sistema inmunitario, las cuales suelen presentarse por tiempo después de haberlos ingerido.

Señala la información, que una mínima cantidad de determinados alimentos, a los que la persona tenga reacciones alérgicas, podría convertirse en situaciones graves, con la aparición de urticaria o ronchas en la piel, uno de lo síntomas más comunes, así como otros más urgentes como inflamación de las vías respiratorias, problemas digestivos...

Precisa, igualmente el informe, que en algunos casos, una alergia alimentaria puede ocasionar síntomas muy graves, e incluso, anafilaxia (reacción alérgica grave, urgente y potencialmente mortal), ya que afecta a todo el cuerpo”.

¿Por qué las alergias por alimentos?

El documento explica que cuando se tiene una alergia alimentaria, el sistema inmunitario suele identificar de manera errónea un alimento específico o una sustancia contenida en los alimentos como algo perjudicial. Y, la respuesta del sistema inmunitario a ello, es hacer que las células liberen un anticuerpo que se denomina inmunoglobulina E para reconocer el alérgeno (el alimento o la sustancia alimenticia que causa la alergia).

A partir de ahí, señala, cuando la persona vuelva a ingerir ese alimento, sin importar que sea una ínfima porción, entonces los anticuerpos inmunoglobulina E, procederán a identificarlo inmediatamente.

“Le enviarán señales a tu sistema inmunitario para que libere una sustancia química denominada histamina, así como también otras sustancias químicas al torrente sanguíneo, causando estas sustancias químicas síntomas de alergias”.

Los alimentos más alérgenos

Precisa el documento, que entre los alimentos que mayormente producen reacciones alérgicas son: los mariscos de la categoría crustáceos camarones, langosta, cangrejo.

También los frutos secos como el maní (cacahuates), almendras, avellanas, pecanas, así como igual algunos pescados, huevos de gallina, leche de vaca, y granos como el trigo y la soya.

Otras alergias

Señala además, que existen alergias al polen alimentario, la cuales suelen presentarse en la actual estación de primavera, en este caso, los síntomas son: rinitis al ingerir determinadas frutas y verduras frescas o frutos secos, al igual que algunas especias. Las reacciones poco después del consumo son cosquilleo o picazón en la boca. Y, en casos más graves se presenta hinchazón en la garganta, e incluso anafilaxia.