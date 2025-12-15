Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Programa Puntos de Vista celebra 56 aniversario con una misa

El programa inició sus transmisiones desde el Hotel Matúm de Santiago, igual que el canal 9, el 29 de noviembre de 1969

Ramón Rivas, Dania Goris de Rivas, el padre Ramón Alberto Núñez Holguín, Virginia Goris, Pável Rivas Goris, Danilo Goris Rodríguez y Yamari de Goris.

Gissel Taveras

El emblemático programa de panel “Puntos de Vista”, creado por la periodista Pía Rodríguez y coproducido por Aleyda Fernández, celebró su 56 aniversario de transmisión ininterrumpida a través de Color Visión con una misa de acción de gracias.

La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Fray Ramón Alberto Núñez Holguín, y contó con la presencia de los hijos de Pía Rodríguez, Dania, Virginia y Danilo Goris Rodríguez.

La actual productora y directora del programa, Dania Goris, expresó su orgullo por la trayectoria del espacio.

