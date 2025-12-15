Programa Puntos de Vista celebra 56 aniversario con una misa

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

El emblemático programa de panel “Puntos de Vista”, creado por la periodista Pía Rodríguez y coproducido por Aleyda Fernández, celebró su 56 aniversario de transmisión ininterrumpida a través de Color Visión con una misa de acción de gracias.

La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Fray Ramón Alberto Núñez Holguín, y contó con la presencia de los hijos de Pía Rodríguez, Dania, Virginia y Danilo Goris Rodríguez.

La actual productora y directora del programa, Dania Goris, expresó su orgullo por la trayectoria del espacio.