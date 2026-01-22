Celebran el Día de la Altagracia con adultos mayores en Santo Domingo Oeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Oeste.- En el marco de la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el dirigente político del municipio Santo Domingo Oeste, Radhamés González, encabezó el tradicional compartir que organiza cada año en honor a los adultos mayores del barrio Ensanche Altagracia, en el sector de Herrera.

La actividad, que ya se ha convertido en una tradición comunitaria, reunió a decenas de envejecientes, quienes compartieron un espacio de confraternidad, alegría y reflexión, en ocasión de la festividad dedicada a la patrona espiritual del pueblo dominicano.

Durante el encuentro, González destacó la importancia de reconocer y valorar el aporte de los adultos mayores a la sociedad, resaltando que este tipo de iniciativas buscan retribuirles con afecto y acompañamiento el esfuerzo realizado a lo largo de sus vidas.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones sociales que contribuyan al bienestar y la dignidad de los sectores más vulnerables de la comunidad.

El dirigente político también hizo un llamado a fortalecer los valores de solidaridad, respeto y fe, especialmente en fechas de profundo significado religioso como el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, al tiempo que exhortó a las familias a prestar mayor atención a los envejecientes.

El compartir incluyó alimentos, música, regalos y momentos de animación, generando un ambiente de cercanía y agradecimiento entre los participantes, quienes expresaron su satisfacción por la continuidad de esta iniciativa que, por más de 26 años, fortalece los lazos comunitarios en el Ensanche Altagracia, en Herrera.