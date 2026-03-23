¿Vas a emigrar? Embajada de Estados Unidos aclara dudas clave sobre las visas

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La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana ha emitido un comunicado para aclarar preguntas o dudas sobre el proceso de emigración hacía el país americano.

El objetivo es prevenir que los solicitantes caigan en errores comunes, olvido de documentos o gastos innecesarios por información desactualizada.

De acuerdo con la misión diplomática, el primer paso fundamental para cualquier persona que aspire a una visa de inmigrante es consultar los sitios Travel.State.gov y USCIS.gov. Estas plataformas detallan de manera clara cada una de las etapas legales y administrativas del proceso.

La Embajada aclaró que el flujo de una petición sigue un orden estrictamente institucional:

1. Aprobación inicial: El proceso comienza cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aprueba peticiones como la I-130 (familiar) o I-140 (empleo).

2. Traspaso al NVC: Una vez aprobado, el caso se transfiere al Centro Nacional de Visas (NVC).

3. Carta de Bienvenida: El solicitante recibirá una notificación oficial con las credenciales necesarias para registrarse en el Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares (CEAC).

Pasos críticos que no admiten errores

En los portales oficiales, los usuarios tienen acceso a guías actualizadas sobre procedimientos que suelen generar confusión, tales como:

- El pago de las tarifas correspondientes.

- La presentación del Affidavit of Support (Declaración Jurada de Patrocinio Económico).

- La carga de documentos civiles (actas de nacimiento, matrimonio y certificados de antecedentes penales).

- El llenado del formulario DS-260 en línea.

- La preparación técnica para la entrevista y la asistencia a la cita consular.

Las autoridades consulares advirtieron que los pasos del proceso son de carácter público y se actualizan constantemente. Por ello, instan a tener precaución con consejos de fuentes no oficiales o gestores independientes que podrían manejar datos obsoletos.