Se recomienda prevención desde el vientre

Cualquier persona puede nacer con una cardiopatía congénita, de modo que las prevenciones de factores de riesgo suelen ir de la mano del diagnóstico precoz. Esos factores de riesgo a tener en cuenta son los siguientes: antecedente de cardiopatía congénita de uno de los padres o de algún otro tipo de enfermedad genética, padecimiento de ciertas enfermedades infecciosas, severas o de alto riesgo cardiovascular durante el embarazo, consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo, exposición a contaminantes durante embarazo, así como la edad de los padres.

Entonces, al día de hoy lo que podemos hacer es reducir esos factores de riesgo modificables, centrando nuestros esfuerzos actuales en su detección, con una evaluación integral y precoz tanto de la madre como del recién nacido.

Respecto al diagnóstico, las cardiopatías congénitas suelen producir alteraciones en el electrocardiograma y la radiografía de tórax, pero el examen fundamental es el ecocardiograma, que permite evidenciar la afección y a la vez evaluar su gravedad. En ocasiones puede ser necesario un cateterismo cardíaco.

El tratamiento preciso, suele ser quirúrgico, aunque existen condiciones que pueden corregirse por vía percutánea. Una vez intervenidos, muchos pacientes permanecen completamente sin síntomas. Los avances en el diagnóstico y tratamiento han mejorado mucho el pronóstico, de forma que actualmente más del 90 % de los niños afectados sobreviven hasta la edad adulta.