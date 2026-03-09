Rehabilitación honra la memoria de Francisco del Rosario Sánchez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo del 209 aniversario del nacimiento del patricio Francisco del Rosario Sánchez, Rehabilitación depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, reafirmando su compromiso con los valores de justicia, inclusión y servicio a la nación.

La ceremonia contó con la participación de directores, gerentes y colaboradores de la institución.

Los abanderados fueron alumnos del Centro Educativo de Atención Multidimensional Dr. Jordi Brossa y del Programa de Formación Laboral, quienes, junto a todos los presentes, entonaron con fervor el Himno Nacional Dominicano.

En sus palabras, la directora general, María Luisa Labernia, expresó: “Hoy, al rendir homenaje al patricio Francisco del Rosario Sánchez, evocamos los actos de su juventud, su valor y su lealtad inquebrantable a la nación. Su ejemplo nos recuerda que la grandeza de un pueblo se sostiene en la entrega de sus hijos”.

Imágenes del evento

Con este acto Rehabilitación también honra la labor de la institución, en ocasión de que marzo es el Mes de la Rehabilitación.

“En este mes de la rehabilitación, reafirmamos nuestra misión patriótica de habilitar y acompañar a quienes más lo necesitan, contribuyendo a un país más justo e inclusivo”, expresó la directora general.

Labernia aseguró que los casi 1,500 empleados que trabajan en los 35 centros de Rehabilitación, lo hacen “siguiendo la inspiración de nuestra fundadora y guía, doña Mary Pérez Marranzini, con firmeza y esperanza, convencidos de que la rehabilitación es también un acto de amor a la patria.”

Al cierre del acto, la directora general y el alumno Luis Rojas Cabral depositaron una rosa en la luz perpetua ubicada en el Altar de la Patria.

Posteriormente, los edecanes entregaron la bandera dominicana a la directora general, quien a su vez la pasó al alumno Jesús Cuello, simbolizando la continuidad del compromiso patriótico entre generaciones.