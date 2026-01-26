La relación de Juan Pablo Duarte con la bandera y la patria

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este 26 de enero se conmemora el 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana, quien no solo forjó los ideales de soberanía nacional, sino que también concibió el diseño original de la Bandera Nacional, uno de los principales símbolos patrios del país.

El propio Duarte dejó plasmadas las características del pabellón dominicano en el juramento de los Trinitarios, donde estableció que la nueva nación tendría “su pabellón tricolor en cuadros encarnados y azules atravesado con una cruz blanca”, bajo el lema “Dios, Patria y Libertad”.

Las características de la Bandera Nacional

La bandera dominicana tiene un formato rectangular y está atravesada por dos líneas blancas en forma de cruz, cuyos brazos se extienden hasta los extremos. En el centro se ubica el Escudo Nacional.

Esta cruz divide el lienzo en cuatro cuarteles alternados: dos azules y dos rojos. El cuartel superior izquierdo, junto al asta, es azul. Su proporción oficial es de 2:3, es decir, por cada dos unidades de ancho tiene tres de largo.

El primer diseño

De acuerdo con datos de la Presidencia de la República, Juan Pablo Duarte fue quien concibió la primera distribución de los colores. El 16 de julio de 1838, los trinitarios aprobaron el diseño original, que consistía en una franja azul en la parte superior y una roja en la inferior, con una cruz blanca al centro.

La primera bandera fue confeccionada por un grupo de mujeres patriotas, entre ellas María Trinidad Sánchez, María de Jesús Pina, Isabel Sosa y Concepción Bona. Este estandarte ondeó por primera vez el 27 de febrero de 1844, día de la proclamación de la Independencia Nacional.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 1844, el Congreso Constituyente adoptó oficialmente la Bandera Nacional en la Primera Constitución de la República, ajustando la disposición de los colores para alternar los cuarteles y lograr mayor armonía visual.

El significado de sus colores

A cada color de la bandera se le atribuye un simbolismo especial:

• Rojo bermellón: representa la sangre derramada por los patriotas en la lucha por la independencia.

• Azul ultramar: simboliza el cielo que cubre la patria y la protección divina sobre la nación.

• Blanco: expresa la paz y la unión entre los dominicanos.

El himno, otro símbolo patrio

Junto a la bandera y el escudo, el Himno Nacional completa el trío de símbolos patrios. La letra fue escrita por Emilio Prud’Homme y la música compuesta por el maestro José Reyes en 1883.

La melodía tuvo una acogida inmediata y fue utilizada oficialmente en 1884, cuando los restos de Juan Pablo Duarte fueron trasladados desde Venezuela a suelo dominicano, consolidándose desde entonces como expresión musical de la identidad nacional.