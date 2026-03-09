Ricoh Dominicana: Liderazgo femenino en tecnología avanza contra la brecha de género en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un sector históricamente masculinizado, la empresa Ricoh Dominicana, ha integrado el liderazgo femenino en el corazón de su estrategia de negocio. Mientras el ecosistema tecnológico nacional enfrenta el desafío de una participación femenina limitada, la compañía reafirma su compromiso con la equidad, destacando el papel fundamental de las mujeres en su estructura organizacional.

A nivel global, Ricoh ha sido reconocida nuevamente por Corporate Knights como una de las 100 empresas más sostenibles del mundo. En el ámbito local, este compromiso se traduce en un modelo de liderazgo inclusivo que contrasta con las cifras del país, donde solo 1 de cada 5 especialistas en TIC es mujer y persiste una brecha salarial del 17.5% en el sector privado, según datos de la ONE e INDOTEL.

“En Ricoh creamos lugares inteligentes de trabajo para que cada persona, sin distinción de género, pueda desarrollar su potencial. El liderazgo femenino en nuestra organización no es una excepción, sino una parte esencial de nuestra visión de futuro”, destaca Rosanna Rodríguez, especialista de Marketing en Ricoh Dominicana.

Actualmente, las mujeres ocupan posiciones de alta dirección en Ricoh Dominicana, liderando áreas vitales para la expansión de la empresa en el país. El cuadro directivo femenino destaca las gerencias de Ventas y Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos y Legal.

"Este liderazgo no se limita a la gerencia. Ricoh Dominicana cuenta con un equipo de consultoras de ventas altamente capacitadas que forman parte activa de la fuerza comercial, aportando estrategias innovadoras y resultados sobresalientes que impulsan el crecimiento sostenible del negocio. Siguiendo su propósito global de la “Realización a través del Trabajo” Ricoh busca garantizar que las mujeres tengan un espacio protagónico en la transformación tecnológica del país, que contribuye directamente al cierre de brechas en la República Dominicana, donde apenas el 22% de los puestos técnicos de alta especialización son ocupados por mujeres"

Al cierre del primer trimestre de 2026, Ricoh Dominicana reafirma que la inclusión de diferentes perspectivas y géneros es motor de innovación, alineándose con las mejores prácticas globales y su compromiso inquebrantable con la responsabilidad social.