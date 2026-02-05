Río San Juan, simplemente hermoso

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Conocido por sus famosas playas, lagunas, cavernas y cuervas, Río San Juan, municipio localizado en la costa norte, es uno de los destinos más hermosos de República Dominicana.

Entre sus atractivos destaca su ecoturismo, representado de manera extraordinaria en la Laguna Gri-Gri, enclavada entre manglares, desembocando a mar abierto, desde donde se puede disfrutar además la Cueva de las Golondrinas, llamada también cueva Gri Gri, una cristalina piscina natural.

playas

Los visitantes a esta provincia pueden igual experimentar gratas experiencias en contacto con la naturaleza y también de aventuras visitando el ‘Hoyo Natural’ y el ‘Puente Natural’.

Sus más emblemáticas playas

Entre los atractivos playeros de Río San Juan, destacan: Playa Grande, Caletón, Preciosa, Los Guardias, Chencho, de los Enamorados y playa de los Muertos...

playas

Dónde hospedarse, dónde comer

Así como es rico en playas, lugares para el ecoturismo, también cuenta con variedades de hoteles, apartamentos y villas para quienes desean quedarse; muchos de estos cerca a la costa.

Hospedaje

Entre los lugares para hospedarse están: Las Puertas Del Paraíso, Apartamentos Gri Gri, Apartamentos Nuevo Amancer, Villa Castillo de los Minos y Villa Belia, mientras que, para disfrutar de su rica gastronomía se puede optar por ‘Café de París’, ‘Las Puertas Del Paraíso’, ‘Restaurante Vista Linda, ‘Terraza Laguna’ ‘Deli-Bistro’, ‘Bohemio Restaurante Y Bar’, ‘La Casona Restaurante Vista Linda’...

María Trinidad Sánchez

Si estás pensando en organizar unas vacaciones, en familia, con amigo o bien solo, tanto en estos días previos como igual para la próxima Semana Santa, aquí le dejamos opciones que podrá tomar en cuenta desde ya, e ir haciendo su presupuesto de turismo interno, para descubrir o redescubrir este destino.