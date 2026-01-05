Y...así nos despidió el 2025

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Nos despedimos a lo grande del 2025, un año de retos, emociones y momentos maravillosos que no podemos dejar pasar por alto, en cuanto a vivencias de nuestras figuras de la palestra pública dominicana.

Y es que, de alguna manera, nos han hecho partícipes de experiencias tales como celebración a la vida, compromiso, encuentros sorpresas, posibles rupturas, homenaje y bueno, tristemente de un hasta luego a una celebridad tan carismática como Brigitte Bordot, actriz y cantante del foco internacional de los años 60.

Aquí te dejamos un recuento de estas historias memorables, que marcaron un antes y después en las vidas de nuestros protagonistas y que hicieron del 2025 un año para que ellos siempre lo recuerden.

El compromiso de ‘Simba

Aunque de por si el momento de la Nochebuena siempre es único y especial, en la vida del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, resultó en todo un espacio estratégico para sorprender con un anillo matrimonial a su novia Alexia Rubio, ejecutiva del Banco de Reservas. La evidencia de este compromiso fue compartido en las redes sociales, con una foto de la pareja en la que se observa a la flamante prometida mostrar el anillo con una amplia sonrisa. ¡Felicidades a los tórtolos!

Desfile memorial de Óscar de la Renta

Aunque fue un evento muy restringido a nivel de medios escritos, no podemos dejar fuera ‘El gran evento de los 60 años de la firma de Óscar de la Renta en la moda’. Fue una experiencia inmersiva, que reunió a figuras nacionales e internacionales ‘la crema innata del jet set’, en un aniversario significativo, que incluyó la presentación de la colección Pre-Otoño 2026. Un evento que conjugó moda, historia y arte, teniendo como pasarela la Ciudad Colonial.

¿Son rumores?...

La falta de unas felicitaciones de cumpleaños por parte de Edwin Encarnación a su esposa Karen Yapoort el pasado mes de agosto, así como la ausencia de la tradicional foto navideña del 2025, han disparado las alarmas en la redes sociales, que hablan de una posible separación de la pareja. A esto se añade que la comunicadora asistió sola a un acto religioso, mientras el multimillonario ex pelotero estuvo en el hotel Hilton de La Romana, del cual es accionista mayoritario.

Un cumpleaños de esperanza presidencial

Como hace tiempo no se daba, se celebró el cumpleaños número 72 del líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reyna, el pasado 26 de diciembre. Fue un evento multitudinario que reunió a simpatizantes, dirigentes y amigos de la política, en Funglode. Aquí no faltaron las demostraciones de afectos y deseos de larga vida para quien hoy se vislumbra como uno de los favoritos en la contienda electoral del 2028.

Adiós al ‘sex simbol’ de todos los tiempos

El ícono del cine Brigitte Anne-Marie Bardot no llegó a despedir el 2025, dejando un quiebre en la pantalla, más su legado y trayectoria quedan inmortalizados para la historia. De personalidad vibrante, espontanea, salvaje y a la vez tierna, conquistó a millones de corazones, por su gran belleza y, en especial, a los hombres, en los años 60, por la descarga erótica que destilaba su cuerpo en las pasarelas y películas.

Encuentro entre Abinader y Leonel en una boda

Una cosa es la rivalidad en el ambiente político y otra muy distinta fuera de ese ring o, por lo menos, así lució entre los líderes políticos Luis Rodolfo Abinader Corona, primer mandatario del país y Leonel Fernández, expresidente, cuando coincidieron en la boda de Sarah Aquino Gautreau y Nahib Chahede Núñez. ¿Qué pasó? Pues, que Abinader invitó a Leonel a sentarse a su lado y se les vio charlar muy a gusto.