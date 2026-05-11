Audi Q5 renueva su apuesta en el segmento premium

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En un contexto donde la innovación constante marca el ritmo de la industria automotriz, Avelino Abreu presentó la tercera generación del Audi Q5, un modelo de los SUV medianos premium.

Jorge Asmar, gerente general, indicó que más que una simple actualización, el nuevo Q5 introduce una transformación integral centrada en la digitalización del habitáculo. “Su interior incorpora una pantalla panorámica curva que integra el Audi virtual cockpit plus y el sistema multimedia MMI Touch, a lo que se suma una pantalla opcional para el copiloto, una característica poco común en su categoría”.

A esto se añade la tecnología OLED de segunda generación en los faros traseros, capaz de ofrecer firmas lumínicas personalizables.

Desde el punto de vista comercial, Alexander Gutiérrez, gerente de ventas, subrayó el potencial del modelo en el mercado local. “Es un vehículo que conecta con diferentes perfiles de clientes, gracias a su diseño, tecnología y versatilidad”.