“Bloom Beauty Bazar” mujeres emprendedoras

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Paola Féliz y Dahiana Guzmán siempre habían participado en bazares para dar a conocer sus productos Dami Skin, pero sentían que era más de lo mismo.

Por eso decidieron organizar su propio bazar en la Ciudad Colonial con la participación de diversos emprendedores para impulsar, no solo su marca, sino la de los demás con un toque más personalizado.

“Bloom Beauty Bazar” fue el nombre escogido por las dos chicas para resaltar productos tan diversos como postres, cuidado personal, ropa y accesorios.

Dami Skin está dedicado a crear productos naturales de la piel y el cabello desde hace dos años.

“Esta es una feria de emprendimiento donde hay muchas marcas locales, demostrando que las mujeres sí podemos”, expresó Dahiana Guzmán.

En este bazar exhibió su marca Nico Gómez, una destacada repostera que hace deliciosos postres llamados “Afrofood”.

El encuentro sirvió de escenario para que once emprendedoras expusieran sus marcas en un ambiente acogedor y de acompañamiento, tales como: “El Rinconcito de Lourde”, “Kala Skin”, “Menkanta”, “Hippie Chic”, “Cáicu”, “Milaa Glow”, entre otras.