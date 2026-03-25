El Bonsái y Suiseki Fest cautiva en Centro Liriano

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se celebró la tercera edición del Bonsái y Suiseki Fest RD del Centro Cultural Liriano y que contó con el apoyo de la Embajada de Japón en el país y del periódico Hoy.

A la inauguración asistió el embajador japonés, Hayakawa Osamu y el director de este centro cultural de La Vega, Víctor Liriano, quienes expresaron su alegría y agradecimiento por el apoyo de esta actividad que agotó una agenda con talleres, charlas y presentaciones.

Todo inició el sábado a partir de las 10:00 a. m. cuando comenzaron a llegar los asistentes, quienes quedaban cautivados con el lugar, admirando a los protagonistas: el bonsái, que es el arte de cultivar árboles en miniatura que reflejan la armonía de la naturaleza, mientras que el suiseki es la contemplación estética de piedras naturales que evocan paisajes o sentimientos.

Durante el recorrido, a cargo de una guia y un experto en el tema, se escuchaba decir a los visitantes lo hermoso del lugar. Muchos vinieron desde lejos para vivir esta experiencia, conectando con la naturaleza y escuchando el sonido de las aves a cada paso que daban. Y, a medida que avanzaban por los espacios quedaban más cautivados con la gran variedad de árboles tratados con esta técnica originaria de China y elemento de mucha significación para la cultura japonesa.

La exhibición estuvo disponible el sábado y domingo pasados de 10:00 a. m. a 6:00 p.m. Durante esas horas los presentes participaron en talleres de cultivo, demostraciones de Iaido a cargo de la Federación Dominicana de Kendo e Iaido, también charlas sobre becas del Gobierno japonés, clases de origami e idioma japonés, demostraciones de caligrafía japonesa y una exhibición de juguetes tradicionales.

También apreciaron del museo una colección de rosarios de diferentes religiones y espadas..