Árboles en miniatura
El Bonsái y Suiseki Fest cautiva en Centro Liriano
Esta tercera versión del festival coincidió con el primer aniversario del Centro Cultural Liriano, un lugar que te recomendamos visitar
El pasado fin de semana se celebró la tercera edición del Bonsái y Suiseki Fest RD del Centro Cultural Liriano y que contó con el apoyo de la Embajada de Japón en el país y del periódico Hoy.
A la inauguración asistió el embajador japonés, Hayakawa Osamu y el director de este centro cultural de La Vega, Víctor Liriano, quienes expresaron su alegría y agradecimiento por el apoyo de esta actividad que agotó una agenda con talleres, charlas y presentaciones.
Todo inició el sábado a partir de las 10:00 a. m. cuando comenzaron a llegar los asistentes, quienes quedaban cautivados con el lugar, admirando a los protagonistas: el bonsái, que es el arte de cultivar árboles en miniatura que reflejan la armonía de la naturaleza, mientras que el suiseki es la contemplación estética de piedras naturales que evocan paisajes o sentimientos.
Durante el recorrido, a cargo de una guia y un experto en el tema, se escuchaba decir a los visitantes lo hermoso del lugar. Muchos vinieron desde lejos para vivir esta experiencia, conectando con la naturaleza y escuchando el sonido de las aves a cada paso que daban. Y, a medida que avanzaban por los espacios quedaban más cautivados con la gran variedad de árboles tratados con esta técnica originaria de China y elemento de mucha significación para la cultura japonesa.
La exhibición estuvo disponible el sábado y domingo pasados de 10:00 a. m. a 6:00 p.m. Durante esas horas los presentes participaron en talleres de cultivo, demostraciones de Iaido a cargo de la Federación Dominicana de Kendo e Iaido, también charlas sobre becas del Gobierno japonés, clases de origami e idioma japonés, demostraciones de caligrafía japonesa y una exhibición de juguetes tradicionales.
También apreciaron del museo una colección de rosarios de diferentes religiones y espadas..
Rostros
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Lisbel Sánchez Peña