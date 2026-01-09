Diseñador Miguel Genao presenta colección

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Laberinto Taino del Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort-Adults Only, fue el escenario donde el diseñador dominicano Miguel Genao presentó la Colección “Chapter 1 RTW/26”, en el marco de un fin de semana dedicado a la moda, las buenas vibras y el bienestar.

Durante tres días, la moda fue protagonista en una celebración que unió la esencia de dos marcas que han redefinido el estilo de vivir experiencias memorables en la República Dominicana.

“Nuestra nueva colección “Chapter 1 RTW/26” está inspirada en la belleza y la delicadeza de República Dominicana y el Caribe, tomando como punto focal su flora y fauna.

Para esta nueva colección presentamos tres estampados nuevos e introducimos el monograma”, explicó el destacado diseñador Miguel Genao.

Las piezas fueron hermosamente confeccionadas con texturas como el lino, gaza, chiffon y seda. Para esta colección, Genao incorporó bordados a mano, rescatando técnicas tradicionales de artesanos locales.