Brugal 1888 y Los Varela: El legado

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Brugal 1888 presentó una colaboración artística junto a Fernando y Mónica Varela, padre e hija, reconocidos por su trayectoria en las artes visuales y el diseño, para el desarrollo de una colección exclusiva de botellas intervenidas a mano que rinde homenaje a la identidad dominicana, la artesanía y el legado cultural del país.

La colaboración da origen a una serie limitada de botellas únicas, creadas mediante un proceso artesanal que combina el saber ronero de Brugal, perfeccionado a lo largo de más de 135 años, con el lenguaje artístico de Los Varela, caracterizado por el uso de materiales autóctonos, metales trabajados a mano y piedras dominicanas como el larimar y el ámbar.

Inspiradas en la riqueza natural de la República Dominicana, sus manglares, campos de caña, manantiales y paisajes caribeños, las piezas ponen en diálogo el ron y el arte como expresiones culturales que nacen del respeto a la tierra y a la tradición.

La colección se estructura en tres series: Legado Generacional, que aborda la continuidad y evolución de quienes construyen con visión a largo plazo; Maestría, dedicada al conocimiento técnico, la precisión y el equilibrio entre naturaleza y técnica; e Identidad, que celebra a Brugal como marca país.