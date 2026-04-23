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Cadena de hoteles celebra diez años en RD

Durante la celebración los asistentes apreciaron un audiovisual que recopiló los momentos más significativos de la trayectoria del establecimiento

Kenia Muñoz, Miguel Domínguez, Gonzalo Vera y Víctor Cruz

Kenia Muñoz, Miguel Domínguez, Gonzalo Vera y Víctor Cruz

Lisbel Sánchez Peña
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Lisbel Sánchez Peña

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Con mucha alegría y llenos de orgullo, los ejecutivos de del hotel Catalonia Santo Domingo celebraron su décimo aniversario junto a clientes y allegados.

La celebración se llevó a cabo en el Gran Salón de dicho hotel, en donde los invitados pasaron una agradable velada que culminó con música en vivo a cargo de Pavel Núñez.

Al iniciar la parte formal del encuentro, el director territorial de la cadena, Gonzalo Vera, habló sobre “cómo la historia, el tiempo y la confianza diaria de los visitantes han convertido la propiedad en un producto sostenible”.

Una parte emotiva de este aniversario fue el reconocimiento otorgado a los socios estratégicos que han sido parte fundamental del crecimiento del hotel desde sus inicios, destacando su fidelidad y el vínculo construido a lo largo de los años.

De igual forma, se proyectó un audiovisual que recopiló los momentos más significativos de la trayectoria del establecimiento en República Dominicana.

Al finalizar las intervenciones, los presentes degustaron de varias estaciones de comida como dominicana, gastronomía China y fiambres..

Sobre el autor
Lisbel Sánchez Peña

Lisbel Sánchez Peña

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.

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