Cadena de hoteles celebra diez años en RD

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Con mucha alegría y llenos de orgullo, los ejecutivos de del hotel Catalonia Santo Domingo celebraron su décimo aniversario junto a clientes y allegados.

La celebración se llevó a cabo en el Gran Salón de dicho hotel, en donde los invitados pasaron una agradable velada que culminó con música en vivo a cargo de Pavel Núñez.

Al iniciar la parte formal del encuentro, el director territorial de la cadena, Gonzalo Vera, habló sobre “cómo la historia, el tiempo y la confianza diaria de los visitantes han convertido la propiedad en un producto sostenible”.

Una parte emotiva de este aniversario fue el reconocimiento otorgado a los socios estratégicos que han sido parte fundamental del crecimiento del hotel desde sus inicios, destacando su fidelidad y el vínculo construido a lo largo de los años.

De igual forma, se proyectó un audiovisual que recopiló los momentos más significativos de la trayectoria del establecimiento en República Dominicana.

Al finalizar las intervenciones, los presentes degustaron de varias estaciones de comida como dominicana, gastronomía China y fiambres..