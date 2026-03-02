Empresa automotriz brinda por presentación de vehículo híbrido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ejecutivos de Grupo Viamar realizaron un encuentro con clientes y allegados, para dar a conocer la nueva Riddara R6 4x4, en su versión híbrida y enchufable, gracias a una alianza estratégica con Geely Holding Group.

Tras saludar a los presentes, Iván Pérez, vicepresidente de Expansión y Desarrollo de Negocios de Grupo Viamar, indicó que la versión híbrida es una respuesta a un mercado automotriz que le gusta evolucionar de forma constante. Al finalizar sus palabras y la parte formal de la actividad, los presentes apreciaron de cerca cada detalle de este innovador vehículo, al tiempo que disfrutaban de una variedad de tragos y bocadillos..