Empresa automotriz brinda por presentación de vehículo híbrido

Este vehículo cuenta con una tecnología que convierte el motor de gasolina en generador de energía y también recarga la batería.

Juan Miguel Peguero, Betsy Almonte, Iván Pérez, Fernando Villanueva Sued, Juan Miguel Villanueva, Yoslaydy Pérez y Fernando Miguel Villanueva.

Ejecutivos de Grupo Viamar realizaron un encuentro con clientes y allegados, para dar a conocer la nueva Riddara R6 4x4, en su versión híbrida y enchufable, gracias a una alianza estratégica con Geely Holding Group.

Tras saludar a los presentes, Iván Pérez, vicepresidente de Expansión y Desarrollo de Negocios de Grupo Viamar, indicó que la versión híbrida es una respuesta a un mercado automotriz que le gusta evolucionar de forma constante. Al finalizar sus palabras y la parte formal de la actividad, los presentes apreciaron de cerca cada detalle de este innovador vehículo, al tiempo que disfrutaban de una variedad de tragos y bocadillos..

