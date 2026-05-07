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Acabados y Pintura

Empresa celebra la innovación en color

Miguel Á. Fernández, vicepresidente de Mercadeo y Ventas, dijo que la pintura está en todas las sucursales de Acabados & Pinturas

Raquel Defilló de García, Sandy Pou de Fernández, Miguel Angel Fernández Elmúdesi, Mercedes Elmúdesi de Fernández, Lourdes Fernández de Defilló y Guillermo Defilló

Raquel Defilló de García, Sandy Pou de Fernández, Miguel Angel Fernández Elmúdesi, Mercedes Elmúdesi de Fernández, Lourdes Fernández de Defilló y Guillermo Defilló

Lisbel Sánchez Peña
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Lisbel Sánchez Peña

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SuperPaint Exterior es la nueva línea de pintura que ejecutivos de Acabados & Pinturas, distribuidor oficial de Sherwin-Williams en el país, presentaron durante un encuentro en Cava Alta.

Este producto está formulado con tecnología de resina avanzada, una innovación que garantiza una adherencia superior y durabilidad máxima..

Sobre el autor
Lisbel Sánchez Peña

Lisbel Sánchez Peña

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.
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