Acabados y Pintura
Empresa celebra la innovación en color
Miguel Á. Fernández, vicepresidente de Mercadeo y Ventas, dijo que la pintura está en todas las sucursales de Acabados & Pinturas
SuperPaint Exterior es la nueva línea de pintura que ejecutivos de Acabados & Pinturas, distribuidor oficial de Sherwin-Williams en el país, presentaron durante un encuentro en Cava Alta.
Este producto está formulado con tecnología de resina avanzada, una innovación que garantiza una adherencia superior y durabilidad máxima..