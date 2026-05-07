Empresa celebra la innovación en color

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

SuperPaint Exterior es la nueva línea de pintura que ejecutivos de Acabados & Pinturas, distribuidor oficial de Sherwin-Williams en el país, presentaron durante un encuentro en Cava Alta.

Este producto está formulado con tecnología de resina avanzada, una innovación que garantiza una adherencia superior y durabilidad máxima..