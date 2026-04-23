Entidad bancaria comparte junto a sus clientes

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Ejecutivos de la Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos celebró un encuentro con clientes de su Visa Platinum.

Al dar la bienvenida, Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de la Asociación, expresó que creen firmemente en el progreso financiero de las personas y las familias, sin importar en qué etapa se encuentren.

Después de su intervención, el gerente de Visa República Dominicana, Gustavo Turquía, destacó la relación de 28 años con La Nacional, “la cual refleja una visión compartida de seguir desarrollando propuestas que aporten valor tangible y fortalezcan la experiencia del cliente en cada interacción’’.

La gerencia de esta entidad también resaltó que con su tarjeta Visa Platinum reafirman su misión de proveer soluciones financieras que generen valor sostenible, fortaleciendo de esta manera relaciones de largo plazo con sus clientes y contribuyendo al desarrollo económico..