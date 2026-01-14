Festejan décimo aniversario de los Premios Adocose

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) celebró el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia Adocose, iniciativa que ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

El encuentro, efectuado en el Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, reunió a destacadas personalidades de empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.

Richard Ros, presidente de Adocose, pronunció un discurso en el cual agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector, y rindió un emotivo homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, resaltando sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

De su lado, Gabino Ángeles, líder de la Comisión de los Premios a la Excelencia de Adocose, resaltó que esta iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la eficiencia en sus operaciones.

Entre los ganadores de la noche estuvieron: La Colonial de Seguros, Seguros Universal, Seguros Sura, Worldwide Seguros, Humano Seguros y Seguros Crecer.

Revelaron que los ganadores fueron seleccionados mediante una encuesta realizada por Kantar Mercaplan, una agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe.

El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de Adocose a nivel nacional.