‘Fiordilatte Summit’ primer encuentro sobre pizza italiana

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Con un dinámico y fresco encuentro se realizó el primer evento denominado ‘Fiordilatte Summit’.

Aquí responsables y chefs de restaurantes de Santo Domingo, guiados por Giuseppe Salerno, propietario de Islas de Sabores, distribuidor oficial de la marca láctea italiana Lattaria Sorretina, conocieron los resultados de una verdadera pizza napolitana tomando en cuenta la integración del fiordilatte (corazón de leche) durante la preparación.

Desde la empresa Equipan de esta ciudad, los chefs además descubrieron el origen, características y diferencias entre el corazón de leche y la mozzarella de mano de Daniele Gagliotta, embajador de la marca Lattaria Sorretina en este el país.

Luego de Daniele Gagliotta elaborar la tan esperada pizza, la experiencia resultó en un sabor único y diferente gracias a la utilización del fiordilatte, otorgando un sabor más delicado y con una perfecta fundición.