Iniciativa ‘Al Ritmo de la Bahía’ exalta Samaná

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Teniendo como escenario uno de los atardeceres más imponentes del Caribe y de fondo el santuario natural que cada año recibe a las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, en la Marina de Puerto Bahía, directivos del Clúster Turístico y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (Ahetsa) celebraron con rotundo éxito la primera edición del concierto ‘Al Ritmo de la Bahía, propuesta que fusiona destino, cultura, gastronomía y naturaleza en una narrativa coherente y visionaria.

Más que un concierto, ‘Al Ritmo de la Bahía’ fue una afirmación de identidad. Los organizadores aseguraron que Samaná no es solo naturaleza exuberante; es marca país. No solo recibe visitantes, crea experiencias memorables.

Desde temprano, representantes de las principales organizaciones turísticas, propietarios de proyectos, hoteleros, líderes empresariales y turistas se dieron cita en una velada que reafirmó la apuesta conjunta del Clúster y Ahetsa por proyectar esta península como un destino integral, competitivo y sostenible.

Luego de un vídeo que contó con las voces del liderazgo turístico, Javier Lara Reinhold, presidente del clúster, destacó que muchas de las imágenes mostradas como Los Haitises, El Salto del Limón, Playa Rincón, Las Galeras, Las Terrenas y Playa Bonita, pertenecen a este destino. “Samaná tiene una colección de escenarios naturales inigualables”, dijo, reivindicando el orgullo territorial.

Luego, la música tomó el protagonismo con Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas y Frank Ceara, bajo la dirección del maestro Pengbian Sang.