Jóvenes alzan su voz en Semana de Concienciación sobre el Autismo

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

La exposición “Alto Relieve: a dos voces”, del joven pintor Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, con la condición de autismo, dio inicio a la Tercera Semana de Concienciación sobre el Autismo, celebrada en Ágora Mall, hasta el pasado sábado.

A la inauguración asistió la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien recibió una de las obras del artista de 16 años y emocionada manifestó que la colgaría en una de las paredes de su despacho en la Procuraduría.

Fernando Gabriel ha sido, por tres años consecutivos, el protagonista de esta jornada educativa y de sensibilización, que coordinan sus padres el periodista Fernando Quiroz y su madre Iranna Flaviá Luciano.

Berenice Reynoso además agradeció a la maestra de Fernando, Alma Vásquez, por su entrega y por hacer posible que el arte del adolescente sea compartido con la sociedad. La procuradora habló también sobre el programa ‘Nosotros’, de la PGR, diseñado para ofrecer apoyo a colaboradores que tienen hijos con condiciones especiales, incluyendo el espectro autista, y que en la actualidad integra 125 familias.

Al dirigirse a los presentes, Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, plataforma que organiza esta Semana, envió un mensaje inspirador para que las familias que observen alguna habilidad en sus hijos ayuden a potenciarla.

Momentos emotivos y de reflexión:

Con la inocencia que la caracteriza pero consciente de su condición, la niña Sarah Leonor Hernández Quiroz, prima de Fernando Gabriel, como en ocasiones anteriores, habló en su representación.

La niña agradeció el apoyo a sus familiares y en especial a esta causa: el autismo. Recordó a las autoridades y a la sociedad que desde el 24 de julio de 2024, cuentan con el reglamento que permite el cumplimiento de la Ley 34-23 sobre la atención a personas con condición de autismo, pero que tristemente los pasos dados han sido muy tímidos.

“Desde lo más profundo de mi corazón, el corazón de una niña de 15 años, les digo que nuestras familias no resisten más. Los invito a todos a unirnos en una sola voz, con nuestras voces y que quede claro; no pedimos integración sino nuestro espacio”, enfatizó.

Otra intervención especial fue el monólogo de María Fernanda Acosta Quiroz, también prima, quien destacó que no se necesita pena, sino conciencia, ni tolerancia sino más bien respeto, y mucho menos de compasión pasajera, sino que se necesitan derechos, porque el autismo no es un error, es una manera distinta de existir y de existir con dignidad y derechos.

La Semana continúo el viernes con charlas coordinada por el CAID, donde el psiquiatra Edison Rodríguez, la psicóloga Clarindhi Esteban Castellanos y la educadora Karen González (Asociación Dominicana de Animales de Terapia -ADAT) abordaron el impacto de las pantallas, la importancia de las redes de apoyo en la crianza y los beneficios de las terapias asistidas con animales,

La jornada concluyó el sábado 28 con un programa centrado en el bienestar familiar, las políticas públicas (Plan Nacional de Discapacidad) y las experiencias de vida, que incluyó intervenciones de la psicóloga Neyelyn Delgado y la directora técnica del Conadis, Katherine Aimé Rodríguez Cedeño.

Además, incluyó el conversatorio “El autismo desde la familia: experiencias que se convierten en libros”, moderado por la periodista Margarita Quiroz, con la participación de Mery Valerio, madre de Éngel Segura y autora de ‘Detrás de la tormenta es donde habita el silencio’; Juan Radhamés de la Rosa, abuelo de Juan Isaac Suero de la Rosa y autor de ‘Un niño (muy) especial’; y Alci Polanco, joven con autismo, autor de ‘En la sombra del autismo’.