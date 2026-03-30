Mardom anuncia cambio de mando en su 55 aniversario

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La empresa de servicios logísticos integrados, Marítima Dominicana (Mardom), celebró su 55 aniversario con una misa en la Catedral Primada de América.

Allí se anunció a Karsten Paul Windeler Kelner como nuevo presidente ejecutivo del grupo empresarial, como parte de una transición para el fortalecimiento de la empresa, referente clave en el sector.

Mientras que Gustavo Tavares pasa a ser presidente del Consejo de Administración.

“El liderazgo evoluciona, pero la promesa permanece. Cambia el mando, pero no cambia el norte. Nuestro propósito sigue siendo el mismo: servir con integridad y continuar fortaleciendo una empresa que ha sido sinónimo de éxito”, afirmó Windeler Kelner.

Agregó que asume la presidencia con la firme convicción de que el liderazgo no significa empezar de cero, sino continuar una obra colectiva que ha sido construida con esfuerzo y valores sólidos.