Niños disfrutan de tarde con el conejo de pascua

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Cuando se trata de actividades en donde los niños son los protagonistas el ambiente es de alegría y entretenimiento sano.

Y precisamente eso aconteció en Playa Nueva Romana durante la celebración de su esperado Easter Egg Hunt, una experiencia diseñada para el disfrute de toda la comunidad, donde residentes, propietarios y visitantes compartieron una tarde inolvidable.

Los padres junto a sus hijos, quienes con sus orejas de conejo y canasta en mano, disfrutaron en los jardines del Parque Los Flamboyanes, en un ambiente lleno de sonrisas y emoción con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua. Así, el conejo de Pascua acompañó a los más pequeños con entusiasmo y cercanía en todo momento.

Los infantes recorrieron los espacios en una divertida dinámica cargada de sorpresas y dulces descubrimientos.

Como parte del recorrido, los asistentes también disfrutaron de una estación de snacks con algodón de azúcar, palomitas y una variedad de frío frío..