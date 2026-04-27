“The Wedding Event”: más allá de las tendencias de bodas

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Con una agenda cargada de desfiles, charlas, paneles y masterclasses con reconocidas personalidades del sector, firmas y talentos, se realizará la segunda edición de ‘The Wedding Event’, de la revista “Bodas A La Moda”, un encuentro que resalta el valor del amor de la pareja en el mundo actual.

La editora de la revista, Patricia Acosta, destacó que esta plataforma va más allá de exhibir tendencias: busca conectar emociones, educar y ofrecer una experiencia completa a quienes sueñan con una boda inolvidable, explicó además que el proyecto evoluciona junto a la revista, apostando por una visión más integral y sensorial del mundo nupcial.

La jornada es del 8 al 10 de mayo en el Hotel Embassy Suites, arrancando con propuestas de moda a cargo de Leonardo Fifth Avenue y Ariel Encarnación.