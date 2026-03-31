Presentan candidatos al Queen of the Continents y Mister Continents

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Santo Domingo Este, R.D. — En un evento marcado por la elegancia y el talento, fueron presentados oficialmente los 55 aspirantes que competirán en la undécima edición del certamen Queen of the Continents y Mister Continents RD 2026. La ceremonia tuvo lugar el pasado viernes 27 de marzo en el salón de eventos de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

El encuentro se caracterizó por su dinamismo, ofreciendo a los asistentes un desfile de moda a cargo de los diseñadores Guarina Conde, Vianka Arias, David Atelier y Rommy Espino, quienes presentaron colecciones que fusionaron creatividad y vanguardia.

Durante la velada, el director del certamen, Wellingthon Tejeda, agradeció a los padres de los participantes por la confianza depositada en la organización. Asimismo, anunció que la gran final se celebrará el próximo sábado 6 de junio, a las 6:00 p. m., en las instalaciones del Centro Cultural Narciso González, evento en el que se definirán los ganadores de esta undécima edición.

En el marco de la actividad, el misiólogo y creador de la plataforma E! MISSO, Edward Tavárez, dirigió un mensaje a los aspirantes destacando la importancia de la autenticidad en este tipo de competencias:

“Mi consejo para los y las candidatas es apostar por la autenticidad: hoy no basta la apariencia, también cuenta la capacidad de comunicar, conectar y proyectar seguridad. Una personalidad genuina marca la diferencia y permite aprovechar la plataforma para construir una carrera más allá del título”, expresó.

El evento contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos Juan Laporte, director internacional y presidente de Miss y Mister Hispanoamérica Internacional; el reconocido diseñador de moda Eddy Rambaldy; y el diseñador y director creativo Estarlin de Holma. La conducción de la actividad estuvo a cargo de los presentadores Aníbal Brito y Lenyn Guzmán.