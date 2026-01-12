Tradición, derroche de hermandad y elegancia en exclusiva fiesta de fin de año en Casa de Campo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Entre brindis, risas y luces que anunciaban nuevos comienzos, responsables de La Romana Country Club celebraron la llegada del Año Nuevo con una velada que combinó elegancia, tradición y el espíritu de comunidad que distingue a Casa de Campo, residentes, familias y amigos se reunieron para despedir el 2025 en un ambiente cálido, donde cada detalle invitaba a compartir y celebrar juntos.

La noche del pasado 31 de diciembre comenzó a las 8:00 de la noche en este exclusivo centro recreativo con una cena especialmente creada para la ocasión. Los espacios del club se transformaron con una decoración sofisticada y acogedora, marcada por detalles metálicos, arreglos florales y una iluminación ambiental que enmarcó conversaciones, brindis y momentos memorables alrededor de la mesa.

“La despedida del año en el Country Club es una tradición que nos permite reunir a nuestra comunidad y celebrar lo que somos, en un ambiente cercano y familiar, pero siempre elegante”, comentó Raúl Cendoya, gerente de La Romana Country Club mientras se esperaba que el reloj marcara las doce.

El ambiente se llenó de estilo y energía con atuendos de gala, de cóctel y sonrisas que acompañaron la música en vivo, manteniendo la pista de baile animada desde temprano.

El sonido de las copas al brindar, y las carcajadas compartidas, reflejaban el espíritu festivo que marcó cada rincón del club.

Al llegar la medianoche, el cielo fue iluminado por un vistoso show de fuegos artificiales dando paso a los abrazos, aplausos y deseos compartidos para el Nuevo Año. La celebración se extendió hasta la madrugada en un ambiente memorable de sofisticación, cercanía y tradición.