La Romana Country Club
Tradición, derroche de hermandad y elegancia en exclusiva fiesta de fin de año en Casa de Campo
Esta celebración es parte del compromiso del club en crear experiencias fortaleciendo así el sentido de pertenencia de la comunidad
Entre brindis, risas y luces que anunciaban nuevos comienzos, responsables de La Romana Country Club celebraron la llegada del Año Nuevo con una velada que combinó elegancia, tradición y el espíritu de comunidad que distingue a Casa de Campo, residentes, familias y amigos se reunieron para despedir el 2025 en un ambiente cálido, donde cada detalle invitaba a compartir y celebrar juntos.
La noche del pasado 31 de diciembre comenzó a las 8:00 de la noche en este exclusivo centro recreativo con una cena especialmente creada para la ocasión. Los espacios del club se transformaron con una decoración sofisticada y acogedora, marcada por detalles metálicos, arreglos florales y una iluminación ambiental que enmarcó conversaciones, brindis y momentos memorables alrededor de la mesa.
“La despedida del año en el Country Club es una tradición que nos permite reunir a nuestra comunidad y celebrar lo que somos, en un ambiente cercano y familiar, pero siempre elegante”, comentó Raúl Cendoya, gerente de La Romana Country Club mientras se esperaba que el reloj marcara las doce.
El ambiente se llenó de estilo y energía con atuendos de gala, de cóctel y sonrisas que acompañaron la música en vivo, manteniendo la pista de baile animada desde temprano.
El sonido de las copas al brindar, y las carcajadas compartidas, reflejaban el espíritu festivo que marcó cada rincón del club.
Al llegar la medianoche, el cielo fue iluminado por un vistoso show de fuegos artificiales dando paso a los abrazos, aplausos y deseos compartidos para el Nuevo Año. La celebración se extendió hasta la madrugada en un ambiente memorable de sofisticación, cercanía y tradición.