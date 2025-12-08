Venier Atelier abre sus puertas en Nueva York

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: María Mercedes Durán

Nueva York. Con el objetivo de llevar la tradición caribeña al corazón de Manhattan, Venier Atelier inauguró recientemente un nuevo espacio de trabajo y exhibición en la ciudad, marcando un paso significativo para la consolidación de la marca en Estados Unidos. La firma, dirigida por el diseñador Veniel Gustin, se especializa en la confección de chacabanas artesanales, una prenda emblemática del Caribe que ha sido reinterpretada para usos contemporáneos, profesionales y sociales, manteniendo la esencia y la tradición de la vestimenta regional.

La apertura del evento fue conducida por la periodista Esperanza Ceballos, presentadora de Univision, y contó con la asistencia de personalidades institucionales y comunitarias de relevancia. Entre ellas estuvieron el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez; la Doctora Nurys De Oleo, reconocida líder comunitaria; y la asambleísta estatal Amanda Séptimo, representante del distrito 84. La presencia de estas figuras destacó la importancia institucional y mediática de la iniciativa, así como el interés en fortalecer la identidad y las expresiones culturales latinas en la ciudad.

La nueva sede, ubicada en 5030 Broadway, Suite 723, funcionará como taller y punto de atención mediante cita previa, bajo la dirección de Juliana Batista, CEO de Venier Atelier en Estados Unidos, quien coordina todas las operaciones del atelier en el país. Los organizadores explicaron que el objetivo es ofrecer vestimenta caribeña de tradición artesanal adaptada a las necesidades y estilos contemporáneos del público latino en Nueva York.

El atelier se inserta en un contexto donde los diseñadores latinoamericanos y las propuestas artesanales ganan espacio dentro de la industria de la moda en la ciudad, aportando diversidad cultural y visibilidad a creaciones con identidad propia. Según Gustin, esta apertura representa no solo la expansión de la marca, sino también un compromiso con la preservación de la tradición y la difusión de la cultura caribeña a un público más amplio.

Con esta inauguración, Venier Atelier consolida su presencia en Nueva York y refuerza la oferta de moda artesanal y cultural, combinando tradición, identidad y confección especializada en un entorno urbano y multicultural que valora la creatividad y la herencia cultural latina.