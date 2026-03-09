De Sabana Grande a la cima: Corina Hamby se convierte en la mejor agente en Alabama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una dominicana de origen humilde fue reconocida recientemente como la agente inmobiliaria número uno en transacciones en el estado de Alabama, Estados Unidos, consolidándose como una de las profesionales más destacadas del sector en ese territorio del sureste del país.

Se trata de Corina Hamby, nacida en Sabana Grande de Boyá, en la República Dominicana, cuya historia de superación la llevó de crecer en una familia numerosa y de escasos recursos a posicionarse en la cima del mercado inmobiliario estatal.

El reconocimiento obtenido en 2025 como agente número uno en transacciones de Remax Cornerstone Plus, llega después de varios años de crecimiento constante en su carrera. En 2024, Hamby ya había alcanzado el puesto número cuatro en todo el estado de Alabama, destacándose entre los agentes con mayor volumen de operaciones.

“Quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad. Me alegro de donde Él me ha puesto ahora, y sé que seguirá trabajando para llevarme adonde Él necesita que esté”, expuso Hamby, quien logró el récord 119 transacciones en el año 2025, superando incluso a agentes que cuentan con veinte años de experiencia.

Antes de emigrar a Estados Unidos, Hamby trabajó en el sector inmobiliario en la República Dominicana, experiencia que más tarde la motivaría a retomar esa misma profesión tras establecerse en Alabama.

Desafíos

Su llegada al país norteamericano en 2008 marcó el inicio de una etapa llena de desafíos. No hablaba inglés, no tenía familiares cercanos y debía dedicarse al cuidado de sus tres hijos pequeños.

Durante casi una década permaneció dedicada a su hogar mientras aprendía el idioma y buscaba una oportunidad para reconstruir su carrera profesional.

Cuando decidió iniciar el proceso para convertirse en agente inmobiliaria en Alabama, se enfrentó a un obstáculo que pondría a prueba su determinación: el examen de licencia.

Hamby presentó la prueba doce veces antes de lograr aprobarla, un episodio que se convirtió en uno de los momentos más significativos de su historia de perseverancia.

Una vez obtenida la licencia, comenzó a abrirse camino en el competitivo mercado inmobiliario, construyendo una reputación basada en la confianza, el compromiso con sus clientes y su ética de trabajo.

Mejor agente

En 2021 fue reconocida como la mejor agente productora de Elite Realty, destacándose tanto en volumen de ventas como en número de transacciones.

Gran parte de su trabajo está orientado a ayudar a familias hispanas que buscan adquirir su primera vivienda en Estados Unidos, muchas de ellas inmigrantes que enfrentan desafíos similares a los que ella vivió.

“Trabajo con mucha gente hispanohablante, y es una alegría porque vienen de donde yo vengo. Han pasado por algo y a veces creen que es imposible tener una casa aquí, pero no saben que tienen a alguien que puede ayudarlos”, dijo.

Pueden comprar una casa de $10,000 o $20,000 que quizás no signifique mucho para otra persona, pero para ellos significa mucho porque tienen algo propio”

Actualmente Hamby vive en Alabama con su esposo y sus tres hijos, combinando su rol de madre con una carrera que continúa en ascenso.

Su historia, marcada por obstáculos superados y metas alcanzadas, se ha convertido en un ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo pueden abrir oportunidades incluso en los contextos más difíciles.

“Realmente lo hago por mi familia. Sigo ayudando económicamente a mi mamá, a mis hermanas y a otros familiares en República Dominicana. También les enviamos comida a algunas personas allí cada mes”, dijo