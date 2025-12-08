Salud en Navidad: prevención y disfrute consciente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La época navideña es un período de profunda alegría, reencuentros familiares y, seamos honestos, de importantes desafíos para nuestra salud.

Como médico, mi objetivo no es mermar el espíritu festivo, sino, empoderar a la población para que esta celebración se viva con plena conciencia y sin repercusiones médicas.

La prevención, en este contexto, se convierte en nuestra mejor medicina.

La Navidad altera drásticamente nuestros hábitos: las rutinas de ejercicio se pausan, el sueño se reduce y, de manera crucial, la dieta se transforma.

El consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, junto con el aumento del alcohol, somete a un estrés considerable a sistemas vitales como el cardiovascular, el gastrointestinal y el endocrino. Pacientes con condiciones crónicas como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal deben extremar las precauciones. Un aumento descontrolado de la glucosa o la presión arterial no es un simple malestar, es un riesgo real de crisis que puede opacar la festividad.

Doctor Julio A. Castaños Guzmán, Hematólogo del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS)

El disfrute consciente implica una planificación. No se trata de prohibir, sino, de moderar y seleccionar. Priorice la hidratación adecuada (agua), intercale el consumo de alcohol con bebidas no azucaradas y asegúrese de mantener una porción razonable en cada plato.

Además, el riesgo de contagios respiratorios (incluyendo influenza y COVID-19) aumenta con las aglomeraciones.

La ventilación adecuada y el uso de mascarillas en ambientes cerrados concurridos siguen siendo medidas protectoras esenciales. La salud es un regalo, cuidarla es la mayor muestra de gratitud.

Impacto oculto de los excesos durante las fiestas

Más allá de los atracones, la Navidad a menudo viene cargada de estrés psicológico y desregulación del sueño. La presión por las compras, los compromisos sociales y, en ocasiones, la gestión de dinámicas familiares complejas, elevan los niveles de cortisol. Esta hormona, liberada ante el estrés, tiene un efecto directo y perjudicial sobre nuestro sistema inmunológico.

Un sistema inmune comprometido es menos eficiente para combatir infecciones virales y bacterianas, lo cual, sumado a la alta exposición social de la época, nos hace más vulnerables.

El descanso nocturno no es negociable, el sueño es el momento en que el cuerpo repara el daño celular y consolida la memoria inmunológica. Priorizar 7 a 8 horas de sueño es una medida preventiva tan importante como cualquier medicamento.

Fomentar momentos de descanso activo o la práctica de una breve caminata diaria ayuda a liberar endorfinas y contrarresta el efecto nocivo del cortisol. Recuerde, la Navidad debe ser una pausa reconfortante, no una carrera agotadora. El verdadero lujo es la tranquilidad.

Deshidratación por alcohol

La deshidratación exacerbada por el consumo de alcohol y el clima festivo, desequilibra nuestros electrolitos cruciales (sodio, potasio, magnesio). Este desbalance puede precipitar arritmias cardíacas, calambres y fatiga. Asegúrese de consumir al menos ocho vasos de agua pura al día. Las bebidas deportivas son útiles, pero modere las azucaradas.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo priorizar si soy diabético en la cena navideña?

Debe priorizar las proteínas magras (pavo, pescado) y las vegetales sin almidón (ensaladas).

Limite estrictamente los carbohidratos refinados (arroz, pasteles) y mida la glucemia antes y dos horas después de la comida. No suspenda su medicación o insulina.

2. Si tomo medicamentos para la hipertensión, ¿puedo tomar alcohol?

El alcohol interactúa con muchos antihipertensivos, pudiendo causar una caída o un alza peligrosa de la presión. La recomendación médica es evitarlo o limitarlo a una porción muy pequeña y lenta, siempre consultando previamente a su cardiólogo.

3. ¿Cómo puedo evitar la acidez o indigestión severa después de comer en exceso?

Coma lentamente y deténgase antes de sentirse totalmente lleno. Evite acostarse

inmediatamente después de comer, espere al menos tres horas. Use antiácidos de venta libre con moderación si es necesario, pero la mejor prevención es la moderación en la ingesta y evitar bebidas carbonatadas.

Glosario médico

Cortisol:

Hormona liberada en respuesta al estrés, con efectos inmunosupresores.

Endocrino:

Sistema de glándulas que produce hormonas vitales (Ej. insulina).

Electrolitos:

Minerales con carga eléctrica (sodio, potasio) esenciales para la función nerviosa y muscular.

Glucemia:

Concentración de azúcar en la sangre.