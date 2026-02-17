ADP y comunitarios de Santa Fe demandan entrega de local para un liceo

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Pedro de Macorís, junto a comunitarios de la comunidad Santa Fe, se congregaron en la mañana de este martes frente a la Gobernación provincial en demanda de que se entregue a Santa Fe las instalaciones que fueron construidas para un liceo, pero que se le quiere dar al Infotep.

La profesora Marisela Fernández, dirigente del gremio magisterial, dijo que le explicaron la importancia de sus reclamos a la gobernadora provincial Yovanis Baltazar, ya que las instalaciones que fueron construidas para un liceo para los estudiantes de la comunidad Santa Fe y demás sectores aledaños, se lo quieren entregar al Infotep.

Indicó que la representante del Poder Ejecutivo le pidió un lapso de tiempo de diez días a partir de la fecha, para resolver la situación que se ha presentado con dichas instalaciones.

Fernández sostuvo que la ADP no se opone al programa de capacitación que ejecuta el Infotep, sino que el local sea utilizado de forma dual, de 8:00 am a 4:00 pm funcione el centro educativo y que a partir de ese horario incluyendo sábados y domingos funcione el Infotep.