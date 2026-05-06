El calor que agota: señales de alerta en tu cuerpo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las olas de calor que afectan al país no solo generan incomodidad, también representan un riesgo para la salud. Médicos y autoridades sanitarias alertan que el cuerpo envía señales claras cuando las temperaturas extremas comienzan a impactar de manera peligrosa.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga intensa, mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida, sudoración excesiva y, en casos más graves, desorientación o pérdida del conocimiento. Estos signos pueden indicar un golpe de calor, condición que requiere atención médica inmediata.

El medico internista - Intensivista, Ezequiel Lugo, recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y descansar en lugares ventilados.

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY

Asimismo, llama a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

La prevención, asegura, es la mejor herramienta para proteger la salud durante esta temporada de altas temperaturas.