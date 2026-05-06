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Sofocamiento y cansancio

El calor que agota: señales de alerta en tu cuerpo

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga intensa, mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida, sudoración excesiva y, en casos más graves, desorientación o pérdida del conocimiento

Persona con calor

Persona con calor

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Las olas de calor que afectan al país no solo generan incomodidad, también representan un riesgo para la salud. Médicos y autoridades sanitarias alertan que el cuerpo envía señales claras cuando las temperaturas extremas comienzan a impactar de manera peligrosa.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga intensa, mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida, sudoración excesiva y, en casos más graves, desorientación o pérdida del conocimiento. Estos signos pueden indicar un golpe de calor, condición que requiere atención médica inmediata.

El medico internista - Intensivista, Ezequiel Lugo,  recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y descansar en lugares ventilados.

Doctor Ezequiel Lugo

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY

 Asimismo, llama a prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

La prevención, asegura, es la mejor herramienta para proteger la salud durante esta temporada de altas temperaturas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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