Consejos de salud para empezar el año con energía

El médico internista intensivista Ezequiel Lugo compartió una serie de recomendaciones esenciales para mantener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas que afectan a millones de personas en el país y el mundo.

Subrayó al periódico Hoy que la prevención es la mejor herramienta para garantizar calidad de vida y que pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la salud física y emocional.

Dormir bien

El especialista destacó la importancia de dormir entre 7 y 8 horas diarias, manteniendo horarios regulares incluso los fines de semana. “Dormir adecuadamente garantiza una mejor recuperación del día a día y prepara al cuerpo para un nuevo comienzo”, afirmó.

Chequeo médico anual

Lugo advirtió que condiciones como la hipertensión, colesterol elevado y diabetes pueden permanecer sin síntomas durante años. Un chequeo básico anual permite detectar a tiempo riesgos de infartos, derrames y problemas renales, evitando complicaciones graves.

Ejercicio diario

El médico resaltó que no es necesario acudir a un gimnasio ni realizar rutinas extremas. Actividades simples como caminar 30 minutos al día, subir escaleras o moverse con intención reducen el riesgo cardiovascular y aumentan la energía.

Alimentación saludable

Lugo recomendó priorizar alimentos naturales como frutas, vegetales, proteínas magras y agua, reduciendo el consumo de azúcares, refrescos y ultraprocesados. “Comer mejor le dará más energía que cualquier suplemento”, puntualizó.

Salud mental

Finalmente, el especialista recordó que el estrés crónico puede ser tan dañino como una enfermedad física. Sugirió buscar espacios de descanso, hablar de las preocupaciones y pedir ayuda cuando la carga emocional sea excesiva. “La salud emocional también se refleja en el cuerpo”, enfatizó.