Errores comunes al bañarse con frío: consejos para cuidar la piel y la salud

Durante la temporada de bajas temperaturas, muchas personas buscan el alivio de un baño caliente. Sin embargo, dermatólogos señalan que esta práctica puede ser contraproducente. De acuerdo con la especialista Michell Gatica, citada por La Prensa Gráfica, el baño no debe durar más de diez minutos ni realizarse con agua demasiado caliente, ya que esto elimina los aceites naturales de la piel y favorece la resequedad .

Otro error frecuente es el uso de jabones muy perfumados o con químicos fuertes. Estos productos, según expertos consultados por Soy Carmín, pueden alterar el pH natural de la piel y causar irritaciones, especialmente en invierno cuando la dermis está más sensible .

Asimismo, bañarse varias veces al día en épocas de frío es innecesario y puede debilitar la barrera cutánea. Lo recomendable es mantener una rutina de higiene equilibrada, evitando la sobreexposición al agua y al jabón.

Consejos para un baño saludable en invierno

Los especialistas recomiendan ducharse con agua tibia, aplicar cremas humectantes inmediatamente después del baño y optar por jabones neutros o dermatológicos. También sugieren secar la piel con toques suaves de la toalla, en lugar de frotar con fuerza, para evitar microlesiones.

En cuanto al cabello, el exceso de agua caliente puede dañarlo y provocar caída. Por ello, se aconseja reducir la frecuencia de lavado y utilizar acondicionadores nutritivos.

Importancia de la prevención

Especialistas recuerdan que bañarse en días de frío no debe convertirse en un sacrificio, sino en un hábito saludable. Con medidas simples, como controlar la temperatura del agua y limitar el tiempo de la ducha, se puede mantener la higiene sin comprometer la salud de la piel .