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¿La hidrodisección del nervio mediano es dolorosa?

Generalmente no. El procedimiento se realiza con anestesia local, gracias al uso del ultrasonido, la aplicación es precisa. La mayoría de los pacientes refieren solo una molestia leve y transitoria durante la infiltración, la cual desaparece en poco tiempo.

¿Cuántas veces debe realizarse este procedimiento?

En muchos casos, una sola sesión es suficiente para lograr mejoría clínica. No obstante, algunos pacientes pueden requerir una segunda aplicación, dependiendo de la severidad de los síntomas y de la respuesta obtenida tras el primer tratamiento.

Vivir Una opción eficaz para síndrome del túnel carpiano Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Es lo mismo una infiltración tradicional con corticoides?

No exactamente. Aunque puede utilizar medicamentos similares, la hidrodisección se diferencia porque busca liberar mecánicamente el nervio, separándolo de las estructuras que lo comprimen.

¿Este procedimiento puede evitar la cirugía?

En pacientes con síndrome del túnel carpiano leve a moderado, la hidrodisección puede retrasar o incluso evitar la necesidad de cirugía.