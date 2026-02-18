Hoy en la historia.Muere Martín Lutero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere Martín Lutero

Alemania. Martín Lutero fue un teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia Católica puso en marcha la Reforma Protestante. Nació en Eisleben, Sacro Imperio Romano Germánico, el 10 de noviembre de 1483. El 31 de octubre de 1517 expuso en la puerta de la iglesia Todos los Santos de Wittenberg sus “95 tesis o proposiciones” contra la venta de indulgencias. El papa León X le excomulgó y Lutero se separó de la Iglesia de Roma. En 1521, se negó a retractarse en la Dieta de Worms. Murió en Eisleben, Alemania, el 18 de febrero de 1546.

Tal día como hoy

1519

Cuba. En La Habana Hernán Cortés con una flota de once naves y un millar de hombres emprende su gran expedición para conquistar a México.

1806

En París se acuerda la construcción del Arco de Triunfo, en memoria del Ejército napoleónico.

1814

En Francia tiene lugar la batalla de Montereau.

1848

Estados Unidos. Nace Louis Comfort Tiffany, artista y diseñador industrial estadounidense.

1880

En España, el gobierno publica la ley que dispone la abolición de la esclavitud en Cuba.

1943

En Járkov los nazis realizan una contraofensiva.