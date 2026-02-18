Efemérides
Hoy en la historia.Muere Martín Lutero
El 31 de octubre de 1517 expuso en la puerta de la iglesia Todos los Santos de Wittenberg sus “95 tesis o proposiciones” contra la venta de indulgencias
1546
Muere Martín Lutero
Alemania. Martín Lutero fue un teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia Católica puso en marcha la Reforma Protestante. Nació en Eisleben, Sacro Imperio Romano Germánico, el 10 de noviembre de 1483. El 31 de octubre de 1517 expuso en la puerta de la iglesia Todos los Santos de Wittenberg sus “95 tesis o proposiciones” contra la venta de indulgencias. El papa León X le excomulgó y Lutero se separó de la Iglesia de Roma. En 1521, se negó a retractarse en la Dieta de Worms. Murió en Eisleben, Alemania, el 18 de febrero de 1546.
Vivir
Hoy en la historia. Muere Molière
Hoy
Tal día como hoy
1519
Cuba. En La Habana Hernán Cortés con una flota de once naves y un millar de hombres emprende su gran expedición para conquistar a México.
1806
En París se acuerda la construcción del Arco de Triunfo, en memoria del Ejército napoleónico.
1814
En Francia tiene lugar la batalla de Montereau.
1848
Estados Unidos. Nace Louis Comfort Tiffany, artista y diseñador industrial estadounidense.
1880
En España, el gobierno publica la ley que dispone la abolición de la esclavitud en Cuba.
1943
En Járkov los nazis realizan una contraofensiva.