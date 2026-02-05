Impulsan jornadas especializadas sobre Parálisis Cerebral Espástica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de su compromiso con el bienestar comunitario y el acceso equitativo a la salud especializada, la Fundación Puntacana, por medio de su proyecto de salud infantil, Centro de la Diversidad Infantil (CEDI), realizó con éxito una jornada de salud comunitaria enfocada en el abordaje integral de la Parálisis Cerebral por Espasticidad, para la cual contaron con el apoyo del Centro de Formación Educativa (CEFOE) y el Foro Científico Internacional - Espasticidad Brasil.

Esta iniciativa impactó a decenas de niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias, así como a los profesionales de la salud de la región Este, fortaleciendo así las capacidades locales en neurodesarrollo y parálisis cerebral espástica.

La jornada incluyó evaluaciones especializadas, espacios de formación clínica e intercambio de conocimientos entre profesionales nacionales y extranjeros, al abordar nuevos conocimientos e innovadoras técnicas para el tratamiento de la parálisis cerebral espástica.

“La iniciativa nace desde la Fundación Puntacana y el CEDI con el objetivo de continuar llevando salud especializada a comunidades que históricamente han tenido un acceso limitado. Reconocemos que existen necesidades puntuales en la región Este y, dentro de nuestras capacidades, asumimos el compromiso de seguir aportando soluciones que se traduzcan en bienestar real para las familias que más lo necesitan”, expresó Ryan Peña, gerente de Servicios a la Comunidad de la Fundación Puntacana.

Esta iniciativa se alinea con la misión de la Fundación Puntacana de impulsar soluciones innovadoras en salud especializada, reducir las brechas de acceso y evitar que las familias de escasos recursos deban trasladarse a otras ciudades para recibir atención médica de calidad.

La Fundación Puntacana es la organización sin fines de lucro a través de la cual Grupo Puntacana crea oportunidades de bienestar a favor de los habitantes de la zona y promueve soluciones innovadoras para la preservación del ecosistema de la región.

Colaboran con docenas de socios estratégicos del sector privado, público, y la sociedad civil para enfrentar retos sociales y ambientales, con incidencia en los sectores de educación, salud, cultura, emprendimientos comunitarios, restauración de arrecifes de coral, conservación de especies en peligro de extinción, manejo de desechos sólidos y ecoturismo. Con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, implementa programas innovadores que fortalecen las comunidades y protegen los recursos naturales.

