Realizan jornada de cardiología pediátrica

Los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) y la Fundación Fondo para la Niñez David Ortiz, realizaron una jornada pediátrica especializada en la que 93 niños del Club Mauricio Báez, recibieron atenciones médicas enfocadas en la prevención, evaluación y seguimiento de condiciones cardiovasculares infantiles.

La actividad contó con la participación de un equipo compuesto por especialistas en Cardiología Pediátrica, quienes dedicaron la mañana a ofrecer consultas, evaluaciones y orientaciones a familias de distintas comunidades. En la jornada, se llevaron a cabo evaluaciones clínicas, estudios diagnósticos y valoraciones tempranas para descartar o identificar de manera oportuna posibles cardiopatías congénitas o adquiridas y las arritmias.