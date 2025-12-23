Siete razones por las que el uso sin control de la tecnología afecta gravemente a los niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La exposición temprana y sin supervisión a celulares, videojuegos y redes sociales está generando consecuencias alarmantes en la salud física y mental de niños y adolescentes, advierte la académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Dra. Rocío Reyna Camarillo.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran déficit de atención, retrasos cognitivos, obesidad infantil, insomnio, ansiedad, depresión e incluso conductas violentas.

Principales hallazgos

• Desarrollo cerebral afectado: Estudios internacionales confirman que el uso excesivo de internet y redes sociales reduce la atención, la memoria y la cognición social.

• Retraso en el desarrollo infantil: Niños menores de 2 años que usan celulares más de 30 minutos diarios tienen 49% más riesgo de retraso en el lenguaje.

• Obesidad en aumento: La OMS advierte que la obesidad infantil se multiplicó por diez en las últimas cuatro décadas.

• Conductas violentas: Casos extremos, como el de un joven en España que asesinó a su familia tras perder acceso a videojuegos, reflejan la gravedad de la adicción tecnológica.

• Ansiedad y depresión: El uso intensivo de redes sociales incrementa el riesgo de trastornos emocionales y tecnofobias como la nomofobia.

• Baja autoestima y sobreexposición: La búsqueda de validación en redes sociales está vinculada a autolesiones y trastornos alimentarios.

• Trastornos del sueño: La falta de descanso por uso nocturno de dispositivos eleva hasta un 68% el riesgo de depresión en jóvenes.

Llamado a la acción

La especialista subraya que entregar un celular a un niño no es un simple regalo, sino el inicio de una relación con la tecnología que puede marcar su futuro. Recomienda limitar el uso de dispositivos en edades tempranas y fomentar actividades al aire libre, el arte y la convivencia familiar.