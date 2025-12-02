¿Qué ver en Netflix este diciembre? Las novedades más esperadas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Diciembre está aquí y llegó con todo: bombillitos de colores, ambiente festivo y el plan perfecto para quedarte en casa con palomitas, un chocolatico caliente y tu mejor pijama navideña.

Y como cada año, Netflix se puso en modo Santa y estrenó producciones fresquecitas para que armes maratones de romance, misterio, acción, documentales y, por supuesto… ¡Navidad!

La plataforma arrancó el mes con una mezcla de estrenos muy esperados y contenidos especiales de temporada. Aquí te dejamos lo nuevo y cuándo podrás verlo:

Estrenos de diciembre en Netflix

El amor es ciego: Italia - 1/12/25

10 episodios – Reality show – 16+

La versión italiana del experimento social donde solteros se enamoran sin verse la cara. ¿El amor es realmente ciego? Aquí se pondrá a prueba.

El juego de Gracie Darling - 1/12/25

6 episodios – Drama – 16+

Décadas después de perder a su mejor amiga en una sesión espiritista, una psicóloga debe enfrentar su pasado cuando otra joven desaparece de la misma forma.

Merlina: Chimenea - 1/12/25

Especial – Todos

La Navidad en Nunca Más no es tan dulce como parece… decoración oscura, fuego misterioso y una mano que cuida el hogar. Festiva, pero a lo Merlina.

Sean Combs: Ajuste de cuentas - 2/12/25

4 episodios – Documental – 16+

Una investigación profunda sobre las acusaciones que rodean a Sean “Diddy” Combs y su imperio musical. Décadas de secretos, poder y controversias.

Aislados con la suegra - 3/12/25

Reality show – 2 temporadas – 16+

Parejas y suegras en un paraíso tropical, pruebas extremas y un premio que puede cambiar sus vidas. ¿Qué podría salir mal?

El secreto de Santa - 3/12/25

Comedia – 10+

Una madre soltera se disfraza de Santa para intentar conseguir trabajo en un hotel de esquí… y enamorar al gerente.

Con amor, Meghan: Especial de Navidad - 3/12/25

Reality show – 10+

Manualidades, recetas, tradiciones y mucha magia festiva en un especial íntimo y familiar.

Los abandonados - 4/12/25

Oeste – 16+

En la frontera estadounidense de 1850, dos familias lideradas por mujeres poderosas se enfrentan en una lucha por la supervivencia y el control.

Que así sea - 4/12/25

Tres empresarios endeudados se lanzan en una estafa dentro de un templo budista para saldar un préstamo millonario. Riesgo, tensión y fe.

Ojalá me lo hubieras dicho - 4/12/25

Drama – 16+

Un joven misionero descubre que su padre fallecido ocultó un amor prohibido. Su viaje lo lleva de Filipinas a España en busca de la verdad.

El precio de una confesión - 5/12/25

Intriga – 16+

Una mujer acusada de matar a su esposo recibe una oferta para probar su inocencia… pero a cambio debe cometer un asesinato.

Jay Kelly - 5/12/25

Drama – 16+

La nueva película de Noah Baumbach sigue a una estrella de cine que se enfrenta a su pasado en un viaje por Europa con su mánager.

La Navidad en sus manos 2 - 5/12/25

Comedia – 7+

Santa Claus es secuestrado y un padre junto a su hijo deberán rescatarlo para salvar la Navidad.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft - 11/12/25

Lara emprende una peligrosa misión global mientras enfrenta sus propios traumas del pasado.

Si no hubiera visto el sol - 11/12/25

Drama – 16+

Un asesino serial revela una cadena de traumas ligados a su primer amor durante una entrevista para un documental.

Hombre vs. Bebé - 11/12/25

Comedia – 7+

Antes de Navidad, un padre torpe debe cuidar una mansión… y un bebé que ni siquiera es suyo.

Navidad en casa - 12/12/25

Johanne enfrenta ex, nuevos amores y el caos familiar en plena temporada navideña.

Emily en París – Temporada 4 - 18/12/25

Más moda, más romance y una Emily que podría reinventarse por completo.

La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt - 30/12/25

Documental – 16+

El caso que destapó manipulación, abuso y un oscuro entramado detrás de la figura de la terapeuta de Utah.