Sociedad Médico Dental Dominicana celebrará simposio en Nueva Jersey

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Nueva York. La Sociedad Médico Dental Dominicana de Nueva York, integrada por médicos y odontólogos dominicanos del área triestatal, anunció la celebración de su XXXIV Simposio Médico y XXVI Simposio Dental, un evento que, como cada año, presentará los más recientes avances y herramientas para el abordaje de problemáticas en diversas ramas de las ciencias de la salud.

El doctor Pedro Castillo Tallaj destacó la relevancia de esta actividad, al señalar que “el simposio reviste gran trascendencia, ya que tiene como finalidad ampliar los conocimientos de los profesionales de la medicina y la odontología. Para ello, contamos con un grupo de especialistas que expondrán sobre los últimos avances en estas áreas”.

El evento se llevará a cabo el sábado 17 de mayo de 2026, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel DoubleTree, en Nueva Jersey.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Leandra Compres al teléfono (201) 681-1742.